Ukraine-Krise : G7 stellt vier Forderungen an Russland

Die führenden westlichen Industriestaaten drohen Russland mit weiteren Sanktionen. Die G7 sind aber bereit, weiter mit Russland den Dialog zu führen.

Die G7-Staatschefs (v.l.) Matteo Renzi (Italien), David Cameron (Großbritannien), Angela Merkel (Deutschland), Barack Obama (USA), François Hollande (Frankreich), Stephan Harper (Kanada) und Shinzo Abe (Japan) sitzen gemeinsam mit EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso und EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy an einem Tisch. AFP

Der Westen erwartet von Russland endlich vertrauensbildende Maßnahmen in der Ukraine-Krise, anderenfalls drohen dem Kreml neue Sanktionen. Die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Industriestaaten (G7) verständigten sich am Mittwoch in Brüssel auf eine entsprechende Erklärung.

Die sieben führenden Industriestaaten (G7) haben es entschieden abgelehnt, die Präsidentschaftswahl in Syrien und den Sieg von Machthaber Baschar al-Assad anzuerkennen. Der Urnengang sei eine «Scheinwahl», erklärten die Staats- und Regierungschefs der G7 nach Beratungen am Mittwochabend in Brüssel.

«Es gibt keine Zukunft für Assad in Syrien.» Bei dem Wahlgang, der nur in den von der Assad-Regierung kontrollierten Gebieten abgehalten werden konnte, war der Staatschef erwartungsgemäß mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden.

160'000 Tote

In der gemeinsamen Erklärung beklagten die G7-Staaten «die Brutalität des Assad-Regimes», die den Konflikt mit bisher mehr als 160'000 Toten und 9,3 Millionen hilfsbedürftigen Menschen angefacht habe. Sie verurteilten die Verstöße gegen internationale Grund- und Menschenrechte durch die Regierungstruppen.

«Wir sind bereit, die gezielten Sanktionen zu verstärken und zusätzliche bedeutsame restriktive Maßnahmen zu verhängen, um den Preis, den Russland zu zahlen hat, in die Höhe zu treiben, wenn die Ereignisse dies erfordern», heißt es in dem Dokument.

Keine Waffen mehr für die Ostukraine

Als Bringschuld fordert die G7 von Russland vier Punkte: Zusammenarbeit mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, Stopp des Zustroms von Separatisten und Waffen in die Ostukraine, Garantien für die Gasversorgung, vollständiger Abzug der Truppen von der ukrainischen Grenze. Bundeskanzlerin Angela Merkel machte klar, dass eine russische Verweigerungshaltung Stufe drei der Sanktionen nach sich ziehen könne. Sie fügte aber hinzu: «Es gibt keinen Automatismus.» Neue Strafmaßnahmen müssten unter den Partnern abgestimmt werden.

«Das heißt, dass es jetzt wichtig ist, dass Russland seinen Beitrag leistet, um die Situation in der Ukraine zu deeskalieren und zu stabilisieren.» Merkel zeigte sich besorgt über die Lage in der Ostukraine. Sie kündigte an, dass die EU auf einem Gipfeltreffen am Ende des Monats Bilanz ziehen und dann auch über eventuelle weitere Sanktionen reden wolle.

Die ukrainische Seite sei derweil aufgefordert, die Verfassungsreform voranzubringen und die Rechte «aller Menschen in allen Regionen» der Ukraine zu achten. Dies zielt vor allem auf eine angemessene Mitsprache der russischstämmigen Bevölkerung im Süden und Osten der Ukraine, die eine stärkere Mitsprache fordert.

Dialog in der Normandie

Merkel, Frankreichs Präsident François Hollande und der britische Premier David Cameron sind bereit, in Paris und bei der Feier in der Normandie zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie mit dem russischen Präsidenten den Dialog suchen. Hollande, der die Feierlichkeiten als Moderator nutzen will, sagte, er habe auch Poroschenko eingeladen. «Frankreich wird die ganze Welt empfangen.»

Das heikle Thema französischer Rüstungsgeschäfte mit Russland wurde bei den G7-Beratungen ausgeklammert. Man habe nicht über den 2011 geschlossenen Vertrag über die Lieferung von zwei Helikopterträgern der Mistral-Klasse gesprochen, sagte Frankreichs Präsident François Hollande nach einem Arbeitsessen mit seinen Amtskollegen.

Bislang gebe es keine Sanktionen, die der für Oktober geplanten Lieferung des ersten Schiffes entgegenstünden. «Wir erfüllen den Vertrag, und das ist völlig legal», sagte Hollande.

Bedenken über das Rüstungsgeschäft

Das Abkommen zwischen Paris und Moskau sieht vor, dass die staatliche französische Marinewerft DCNS gemeinsam mit dem Unternehmen STX France für das russische Militär zwei Helikopterträger baut. Zusätzlich darf Russland zwei weitere Schiffe im eigenen Land fertigen.

In anderen westlichen Staaten waren bereits vor dem Vertragsabschluss zum Teil starke Bedenken gegen das Rüstungsgeschäft geäußert worden. Merkel verteidigte die Lieferung mit den Worten, die Frage von Exporten nach Russland falle unter die Sanktions-Stufe drei.

Energie, Handel und Entwicklung zum Abschluss

Erstmals seit 16 Jahren kamen die G7 ohne Russland zusammen. Den Gipfel richtete erstmals die Europäische Union aus. Nach der Krim-Annexion war Putin aus dem G8-Kreis ausgeschlossen und ein ursprünglich im russischen Sotschi geplantes Treffen abgesagt worden.

Zur G7-Runde gehören neben Merkel, Obama, Cameron und Hollande auch die Regierungschefs Italiens, Kanadas und Japan. Gastgeber sind EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und EU-Kommissionschef José Manuel Barroso.

Zum Abschluss des Gipfels stehen am Donnerstag die Lage der Weltwirtschaft, Handelsfragen, Energiesicherheit und Entwicklungshilfe auf der Tagesordnung.

(L'essentiel/sda)