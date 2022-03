Debatte : Gab es Romanheld Mr. Darcy wirklich?

Mit Mr. Darcy hat Jane Austen in «Stolz und Vorurteil» einen Traummann geschaffen. Doch dieser war laut einer Historikerin in einen Sex-Skandal verwickelt.

Mr. Darcy gehört wahrscheinlich zu den berühmtesten Romanfiguren überhaupt. Die große Liebe von Eliza Bennet in Jane Austens Roman «Stolz und Vorurteil» dürfte auf einer Stufe stehen mit Figuren wie Rhett Butler aus «Vom Winde verweht» oder Boris Pasternaks «Doktor Schiwago».

Die britische Historikerin Susan Law will nun herausgefunden haben, dass es Mr. Darcy wirklich gegeben hat. Jane Austen (1775-1817) habe ihre Romanfigur wahrscheinlich an John Parker, den Grafen von Morley, angelehnt, einen Bekannten ihres Lieblingsbruders Henry und Ehemann ihrer Freundin Frances Talbot. In der Vergangenheit war auch spekuliert worden, Austens Jugendliebe Thomas Lefroy könne für Darcy Modell gestanden haben. «Aber ich bin überzeugt, dass es Morley war», sagt Law. «Ich habe viele Hinweise darauf gefunden.»