Luftschläge gegen Regime – Gaddafi droht und verkündet Waffenruhe

Die Nato blieb das ganze Wochenende bei dem Konflikt außen vor. Bei mehreren Sondersitzungen konnten sich die Nato-Botschafter am Sonntag in Brüssel nicht auf ein Mandat zur Überwachung der Flugverbotszone in Libyen einigen. Diplomaten sprachen von einer tiefen Spaltung der Allianz. Frankreich galt als Kern des Problems, weil Paris nicht die Führung an die Nato abtreten will. Großbritannien fordert dagegen, dass das Kommando über den Militäreinsatz in Libyen möglichst schnell von den USA auf die Nato übergehen soll. Die Allianz hat Awacs-Flugzeuge rund um die Uhr zur Überwachung des Luftraums über Libyen im Einsatz.