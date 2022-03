Mit Baggern : Gaddafis Villa wird plattgemacht

Die Residenz des ehemaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi ist abgerissen worden. Ziel war es, das «Symbol der Tyrannei abzureißen».

Von Revolutionären gesteuerte Planierraupen haben am Sonntag damit begonnen, die Mauern rund um die Residenz des früheren Machthabers Muammar al Gaddafi in Tripolis abzureißen. Die Truppen der Revolutionskräfte seien zunächst mit dem Krieg beschäftigt gewesen, nun sei es an der Zeit, «dieses Symbol der Tyrannei abzureißen», sagte ein Kommandeur. Das Gelände solle nun in einen öffentlichen Park umgewandelt werden. Der festungsartige Militärkomplex Bab al Asisija war eines der Hauptziele der Nato-Luftangriffe, die Gaddafi Ende August zum Rückzug zwangen.

Über Jahre war die Festung für Libyer ein Wahrzeichen, das Angst und Schrecken verbreitete. Obwohl es einer der größten Gebäudekomplexe der Hauptstadt ist, verriet kein Straßenschild seine Lage. Nur wenige betraten ihn und viele Einwohner von Tripolis machten einen weiten Bogen um die grünen Mauern aus Angst, die Wachen könnten misstrauisch werden und sie festnehmen oder gar erschießen.

«All die schlechten Dinge, die passierten, ereigneten sich hinter diesen Mauern. Innerhalb dieser Mauern waren die Söldner und wurden Menschen gefoltert», sagte der 25-jährige Revolutionskämpfer Tarek Saleh. «Zuvor konnten wir das Gelände nie betreten, und wir reißen diese Mauern nieder, damit wir nicht an diese dunklen Tage erinnert werden.»

Weiter Kämpfe an zwei Fronten

Viele Libyer wollen schnellstens mit der Vergangenheit abschließen, auch wenn an zwei Fronten noch gekämpft wird und Spannungen zwischen den verbliebenen Anhängern Gaddafis und den revolutionären Kräften herrschen.

Einheiten der Revolutionsstreitkräfte haben eigenen Angaben zufolge die noch kämpfenden Anhänger Gaddafis in dessen Heimatstadt Sirte auf ein rund 900 mal 700 Meter großes Areal zurückgedrängt. Doch weitere Fortschritte seien schwierig, weil durch den Mangel an Koordination die Gefahr bestehe, eigene Soldaten zu beschießen, sagte der Kommandeur Chaled al Magrabi am Sonntag. Die Befehlshaber der Truppen hätten sich mittlerweile aber abgesprochen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Auch in der Enklave Bai Walid verzeichneten die Revolutionstruppen laut eigenen Angaben Erfolge. Am Sonntag sei der Flughafen der Stadt eingenommen worden, sagte einer der Kommandeure vor Ort. An anderen Teilen der Front würde der Artilleriebeschuss durch Gaddafi-treue Einheiten allerdings weitergehen.