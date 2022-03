Sie ist zurück! : Gaga und die Pa-Pa, Pa-Parazzi

Hallo, bitte beachtet mich! Ist Lady Gaga etwa ins Abseits geraten oder warum buhlt sie derart um die Aufmerksamkeit der Knipser?

In transparenter Kleidung und provokanter Pose wirft sich Gaga in Los Angeles direkt vor die Linse diverser Fotografen. Die 26-Jährige muss nach ihrem kurzzeitigen Verschwinden offenbar so einiges kompensieren. Egal, Lady Gaga darf. Mit den Pa-Pa, Pa-Parazzi kanns schließlich keine so gut wie sie.