Wegen Corona : Galicien verbietet Rauchen auch im Freien

Wenn der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann, verbietet die spanische Region Galicien das Rauchen wegen Corona auch im Freien.

In der spanischen Region Galicien ist das Rauchen im Freien wie etwa in Straßencafés künftig verboten, wenn der Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern nicht gewahrt werden kann. Diese Maßnahme gegen die Ausbreitung der Krankheit sei bisher einmalig und trete an diesem Donnerstag in Kraft, berichtete die Zeitung El País am Mittwoch.