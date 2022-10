Banjul : Gambia sucht nach Tod von 66 Kindern nach verdächtigem Hustensaft

Nachdem sie Husten- und Erkältungssäfte zu sich genommen haben, sind in Banjul 66 Kinder an Nierenversagen gestorben.

In Gambia sind 66 Kinder nach der Einnahme von Erkältungsmitteln gestorben. Die Kinder hätten Husten- und Erkältungssäfte genommen und seien dann an akuten Nierenschäden gestorben, sagte der Gesundheitsbeamte Mustapha Bittaye der Nachrichtenagentur AP. Das Gesundheitsministerium und das Rote Kreuz des westafrikanischen Landes hätten hunderte Helfer mobilisiert, die von Tür zu Tür gingen, um die verdächtigen Medikamente sicherzustellen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilte mit, im Verdacht stünden vier Arzneisäfte, die in Indien hergestellt worden seien. Sie seien bisher nur in Gambia gefunden worden, könnten aber auch in andere Länder geliefert worden sein. Die WHO ermittle mit dem Hersteller Maiden Pharmaceuticals Limited und den indischen Behörden. «Die WHO empfiehlt allen Staaten, diese Produkte ausfindig zu machen und aus dem Verkehr zu ziehen, um weiteren Schaden für Patienten abzuwenden», erklärte die Organisation.