Darren Kent: «Game of Thrones»-Darsteller mit nur 36 Jahren verstorben

Preis als bester Schauspieler

In der erfolgreichen Serie «Game of Thrones» schlüpfte Kent in die Rolle eines Ziegenhirten aus Slavers Bay. Der in Essex (England) geborene Schauspieler spielte auch in der britischen Fernsehserie «EastEnders» und an der Seite von Kristen Stewart, Chris Hemsworth und Charlize Theron in dem Actionfilm «Snow White and the Huntsman» (2012) mit. Zudem führte Kent auch Regie und produzierte mehrere andere Kurzfilme, darunter «Rogue Trader» (2019) und «You Know Me» (2021).