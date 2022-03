Sie passen kaum aufs selbe Foto : «Game of Thrones»-Riese liebt eine kleine Frau

Er ist zigfacher «stärkster Mann Islands», sie ist eine zierliche Kanadierin: Mit Hafþór Júlíus Björnsson und Kelsey Henson hat sich ein ganz schön ungleiches Paar gefunden.

Seine Figur in «Game of Thrones» heißt eigentlich Gregor Clegane, doch meistens wird er schlicht «The Mountain» genannt. Eine andere Bezeichnung würde Darsteller Hafþór Júlíus Björnsson («Hafthor» ausgesprochen) auch kaum gerecht werden. Der 2,06 Meter große Isländer bringt 180 Kilogramm auf die Waage und wurde schon dreimal zum stärksten Mann Europas (und siebenmal zum stärksten Isländer) gekürt.

Seit Kurzem stemmt der 29-Jährige nicht mehr nur im Beisein seiner Gym-Buddys Gewichte, sondern hat auch eine neue Frau an seiner Seite. Das Besondere an ihr: Kelsey Henson ist laut TMZ.com gerade mal 1,57 Meter groß und damit einen halben Meter kleiner als Hafþór. Kennengelernt haben die beiden sich in einer kanadischen Bar, wo sie ein Foto mit ihm machen wollte – der Rest ist (Liebes-)Geschichte.