Shirley Curry : Gamer-Oma (82) entzückt Tausende auf Youtube

Shirley Curry ist eine Gamerin und teilt ihre Skyrim-Spielabende auf Youtube mit ihren Fans. Das wäre nichts besonderes, wäre Shirley nicht eine 82-jährige Urgroßmutter.

Curry ist verwitwet und hat vier Söhne, neun Enkelkinder und sogar einen Urenkel, wie sie selbst sagt. Und auch ihre Zuseher hat sie adoptiert: Alle Videos beginnt sie mit der Begrüßung "Guten Morgen, Enkelkinder". Und für nicht wenige ihrer Youtube-Fans ist Curry tatsächlich so etwas wie eine Ersatzgroßmutter, wie nicht wenige in den unzähligen Kommentaren unter ihren Videos schreiben.

Gute-Nacht-Geschichten mal anders!

Die rüstige Oma liest übrigens alle Kommentare selbst und verteilt liebevoll Herzen. Immer wieder gibt sie in Frage-und-Antwort-Videos Auskunft über sich und ihr Leben. So erzählte sie in einem Video kürzlich von ihrem Treffen mit anderen Youtubern in Seattle.