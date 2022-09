Köln : Gamescom muss neue Wege einschlagen

1. Die Gaming-Welt ändert sich

Früher standen Menschen noch für acht Stunden an, um einen Blick auf «Mass Effects 3» (2011) werfen zu dürfen. Marc Behme von der PC Action gab an, er würde sich beide Arme ausreißen, um einen Blick auf «Call of Duty 2» (2005) werfen zu dürfen. Heute hingegen wollen die Besucher sofort bedient werden - oder verlassen den Stand. Warum ist das so? Tatsächlich liegt dieser neue Trend zum Desinteresse an der ständigen Verfügbarkeit hochwertiger Contents im Netz.