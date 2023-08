Gamescom: Wirtschaftsminister Habeck öffnet morgen die Pforten

Nicht nur die Schueberfour geht morgen an den Start, sondern ein paar hundert Kilometer weiter nördlich in Köln startet die laut Eigenangaben größte Spielemesse der Welt. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eröffnet am Mittwochabend (18.30 Uhr) die Gamescom. Am Donnerstagmorgen (9 Uhr) schaut er sich auf einem Messerundgang Produkte rund um das Thema Computer- und Videospiele an.