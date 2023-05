8. Geburtstag: Ganz der Papa – Palast teilt neues Foto von Prinzessin Charlotte

Mit einem breiten Lächeln strahlt Prinzessin Charlotte für ihr Geburtstagsfoto in die Kamera. Am 2. Mai wird die einzige Tochter von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) acht Jahre alt. Dazu veröffentlichte der Kensington-Palast traditionell ein neues Bild der Royal. «Der Prinz und die Prinzessin von Wales freuen sich, vor ihrem achten Geburtstag ein neues Foto von Prinzessin Charlotte zu teilen», heißt es darunter.

Auf den Schnappschuss ist Charlotte zu sehen, wie sie in einem Sommerkleidchen in die Kamera lächelt. Dabei sitzt die Schwester von Prinz George (9) und Prinz Louis (5) in einem weißen Rattanstuhl. Auf dem Foto ist die auffallende Ähnlichkeit zu ihrem Papa, Prinz William (40), deutlich zu erkennen. Das Vater-Tochter-Duo scheint eine Reihe ähnlicher Gesichtszüge zu haben, darunter Augen, Nase sowie Gesichtsausdrücke. Andere wiederum sehen in Charlotte ein königliches Mini-Me ihrer Mutter und vergleichen das neue Bild der Prinzessin mit Kinderfotos von Kate.