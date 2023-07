Weltmeisterschaft in der Schweiz: Garcia Ndunga vertitt Luxemburg bei der Scrabble-WM

Garcia Ndunga startet am Montag in den Wettkampf.

Luxemburg wird bei der Scrabble-Weltmeisterschaft vertreten sein. Ab dem heutigen Donnerstag und bis zum 22. Juli will sich der in Düdelingen angestellte Garcia Ndunga in der Schweiz in der Kategorie Elite und im Paar gegen 600 Spieler aus rund 15 Ländern beweisen. Dabei hofft er, besser abzuschneiden als bei seiner ersten Teilnahme 2003. Damals wurde er stressbedingt krank und konnte nicht alle Disziplinen beenden.