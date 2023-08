Gardasee : Paar will heiraten, doch ihr Hund gibt ihnen nicht den Segen

1 / 3 (Symbolbild) IMAGO/Pond5 Images «Alles war komplett zerrissen. Die Fotoseite war zerrissen, der Strichcode auf der Rückseite des Passes war zerrissen.» REUTERS Im mondänen Gardone Riviera am Gardasee ist die Hochzeit des Paares auf den 31. August geplant. imago/Westend61

Wenige Tage vor ihrer Hochzeit in Italien nahmen die Pläne eines Bostoner Paares eine unerwartete Wendung.. Der Hund der beiden hatten den Reisepass des Bräutigams nämlich gefressen. Wie NBC Boston berichtet, gingen Donato Frattaroli und Magda Mazri am Donnerstag zum Bostoner Rathaus, um ihre Heiratsurkunde und die Absichtserklärung abzuholen.

«Unser 1,5 Jahre alter Golden Retriever wollte wohl nicht, dass wir wegfahren, um zu heiraten» Donato Frattaroli, Herrchen von Hund Chickie

Um die Abholung der Papiere und ihre bevorstehende Hochzeit am Gardasee zu feiern, ging das Paar zu einem romantischen Abendessen, so NBC Boston weiter. Doch als sie nach Hause zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass ihre Hochzeitspläne offenbar über den Haufen geworfen wurden.

Und zwar von ihrem Hund Chickie. «Unser 1,5 Jahre alter Golden Retriever wollte wohl nicht, dass wir wegfahren, um zu heiraten. Kurzerhand hüpfte sie auf den Tresen unserer Küche und beschloss, dass mein Reisepass ein schönes neues Spielzeug sei, mit dem man spielen könne», sagte Frattaroli, der Bräutigam, dem Boston Herald. So habe Chickie die ersten vier Seiten des Passes und mehrere Rückseiten zerkaut, wie Frattaroli weiter erzählt.

«Dazu kam, dass es Chickie auf die wichtigste Seite mit all seinen persönlichen Informationen abgesehen hat. Alles war komplett zerrissen. Die Fotoseite war zerrissen, der Strichcode auf der Rückseite des Passes war zerrissen», sagte Mazri, die zukünftige Braut Frattarolis, gegenüber NBC Boston. Die Hochzeit soll eigentlich am 31. August in La Torre di San Marco stattfinden, einem historischen Wachturm mit Blick auf den Gardasee in Norditalien.

Die Hoffnung liegt auf dem Außenministerium

Die Bearbeitung und Aushändigung eines Reisepasses dauert im Routinebetrieb etwa acht bis elf Wochen, im beschleunigten Verfahren fünf bis sieben Wochen, schreibt The Herald. Da es in Boston keinen Termin für einen neuen Pass gab, wandte sich das Paar in einem verzweifelten Versuch, rechtzeitig für die Hochzeit einen neuen Reisepass zu bekommen, an die Behörden.