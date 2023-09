Garmisch-Partenkirchen: Verirrter Rentner überlebt vier Tage alleine im Gebirge

Nach vier Tagen allein im Wald ist ein 86-jähriger Wanderer an der Alpspitze in den bayrischen Alpen wiedergefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Speyer in Rheinland-Pfalz nach Garmisch-Partenkirchen gereist, um die 2628 Meter hohe Alpspitze zu besteigen. Am Mittwochabend telefonierte er den Angaben zufolge zum letzten Mal mit seiner Ehefrau und kündigte an, die Nacht auf dem Berg zu verbringen und am Donnerstag abzusteigen.