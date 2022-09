Energiekrise : Gaskrise setzt Dax und Euro unter Druck

Die Furcht vor Gasengpässen hat auf den Finanzmärkten am Montag deutliche Spuren hinterlassen. Der Aktienindex Dax büßte bis zum Nachmittag 2,53 Prozent auf 12.719,71 Punkte ein. Vor allem konjunkturabhängige Branchen wie Chemie oder Auto sowie Energieunternehmen gerieten unter Druck. Der Euro fiel am Morgen bis auf 0,9878 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren.

Die deutschen Gasspeicher seien zwar gut gefüllt, schrieb Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Allerdings stelle sich die Frage, wie es aussehen werde, wenn im Winter der Verbrauch deutlich steige. Angesichts des Lieferstopps zog der europäische Gaspreis an der Energiebörse in Amsterdam an, wodurch sich die Bezugspreise auf den eng vernetzten Energiemärkten erhöhen. Am Vormittag sprang der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Gas auf 281 Euro je Megawattstunde. Das waren rund 35 Prozent mehr als am Freitag. Ende vergangenen Jahres hatte Gas weniger als 100 Euro je Megawattstunde gekostet.