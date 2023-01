Litauen : Gaspipeline explodiert – jetzt kommt ein erster Verdacht auf

Die Explosion sei nicht in der Nähe von Wohngebäuden erfolgt, erklärte Amber Grid. Sie ereignete sich demnach gegen 17 Uhr Ortszeit etwa fünf Kilometer von der Stadt Pasvalys entfernt. Das nahe gelegene Dorf Valakeliai wurde vorübergehend evakuiert. Bis zum Abend wurde das Feuer gelöscht, die Bewohnerinnen und Bewohner von Valakeliai konnten in ihre Häuser zurückkehren.

«Ich glaube, es ist ein Unfall»

Die Pipeline liefert Gas vom litauischen Hafen Klaipeda an der Ostsee ins benachbarte Lettland. Eine daneben verlaufende zweite Pipeline sei nicht beschädigt worden und beliefere die Abnehmer in der Region weiterhin, erklärte AB Amber Grid.

Litauen importiert kein russisches Gas mehr

Im Juni 2022 hat Litauen den Import von russischem Gas verboten, um angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine seine Energie-Abhängigkeit von Moskau zu reduzieren. Nachdem Litauen 1990 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt hatte, war das Land zunächst noch in hohem Masse abhängig von russischem Gas geblieben. Abhilfe schaffte ein 2014 eingeweihtes Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Klaipeda an der Ostsee.

2022 nahm Litauen eine Pipeline in Betrieb, die die drei baltischen Staaten via Polen mit dem europäischen Gasnetzwerk verband. Die Explosion am Freitag ereignete sich am Jahrestag einer versuchten Invasion. Am 13. Januar 1991 marschierten sowjetische Truppen über die Grenze, um Litauen erneut zu besetzen. Der Versuch schlug fehl.