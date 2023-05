Luxemburg: Gasrechnungen werden vorerst nicht günstiger

«Die Preise bleiben auf einem sehr hohen Niveau», sagte der Energieversorger Enovos am Mittwoch nach einer Sitzung mit dem Tripartite-Sonderausschuss in der Chamber. «Sollte der Rückgang langfristig anhalten, würde dies natürlich auch die Preise für Haushaltskunden senken, aber die Preisniveaus sind noch nicht so weit», so Enovos weiter.