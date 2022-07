Netzagentur : Gasspeicher wieder auf «ordentlichem Einspeicherpfad»

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sich mit dem aktuellen Fülltempo der Gasspeicher weitgehend zufrieden gezeigt. Die deutschen Speicher befänden sich «endlich wieder auf einem ordentlichen Einspeicherpfad», schrieb Müller am Montagmorgen auf Twitter. Der Füllstand (Stand 23. Juli) liege bei 65,91 Prozent. «Jetzt gilt es, die 75% Quote zum 1.9. zu schaffen.» Auch der angeschlagene Gasimporteur Uniper habe die Ausspeicherung, also die Entnahme von Gas, beendet.