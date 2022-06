Zweiter Lockdown : Gastro-Schließung im Saarland war rechtlich unwirksam

SAARLOUIS – Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat die Schließung der Gastronomiebetriebe im November 2020 als formell rechtswidrig erklärt. Es habe keine ausreichende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage bestanden.

Die pandemiebedingte Gaststättenschließung während des zweiten Lockdowns im Saarland war zeitweise unwirksam. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat Ende Mai in seinem Urteil einem entsprechenden Normenkontrollantrag eines saarländischen Restaurantbetreibers stattgegeben, wie es in einer Pressemitteilung am heutigen Dienstag heißt. Demnach sei die Schließung der Gastrobetriebe im Zeitraum 2. November 2020 bis 15. November 2020 formell rechtswidrig gewesen – es habe keine «ausreichende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage» gegeben, so das OVG. Zudem sei der Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit «von erheblicher Intensität» gewesen.