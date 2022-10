Spendabel : Gates-Stiftung spendet eine Milliarde Dollar für Matheunterricht

Die amerikanische Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung will den Mathematikunterricht an US-Schulen mit einer Spende von mehr als eine Milliarde Dollar fördern. Ziel sei, Schülerinnen und Schülern in dem Fach zu Erfolg zu verhelfen, damit sie später nach Abschluss von Highschool und Universität gut bezahlte Jobs ergatterten, teilte die Stiftung am Mittwoch (Ortszeit) mit. Schließlich belegten Studien eine Verbindung zwischen starken Mathematikkenntnissen und einer steilen Karriere. Um mehr Mittel in den Matheunterricht stecken zu können, würden Fördergelder für andere Fächer wie Lesen, Schreiben und Geisteswissenschaften gekürzt, erklärte die Stiftung.