Deutscher Bundespräsident : Gauck empfängt Großherzog Henri

Erstmals wurde auch Luxemburg zu einem Treffen der Staatschefs der deutschsprachigen Länder eingeladen. Großherzog Henri reiste dafür nach Mecklenburg-Vorpommern.

Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hat in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern fünf Staatschefs aus benachbarten Ländern, darunter erstmals auch aus Luxemburg, empfangen.

Im Mittelpunkt des informellen Treffens am Donnerstag in Bad Doberan standen Fragen des demografischen Wandels sowie das Erinnern an die friedliche Revolution vor 25 Jahren. Zum 11. Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter kamen neben Großherzog Henri auch die Staatschefs aus Österreich, Liechtenstein und der Schweiz sowie Belgien, wo es ebenfalls eine deutschsprachige Minderheit gibt.