Luxemburg : Gault&Millau kürt Roberto Fani zum «Koch des Jahres 2023»

Das 2017 eröffnete Lokal bietet kulinarische Highlights der italienischen Küche an und schafft es dabei immer wieder, seine Gäste zu überraschen. Den Gault&Millau gibt es in Luxemburg seit 20 Jahren. Seine gesandten Kritiker besuchten anonym die Adressen der Lokale, die sich in der Ausgabe 2023 des Gastro-Guides wiederfinden. Diese ist anlässlich der Preisverleihung am heutigen Montag vorgestellt worden.