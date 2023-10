Gault&Millau: Louis Linster ist neuer «Chef des Jahres»

Gault&Millau Luxembourg hat am Montag die Preisträger für seine 2024er Ausgabe bekanntgegeben. Den Titel «Chef des Jahres» sichert sich Louis Linster. 2019 hat der heute 33-Jährige das Lokal «Restaurant Léa Linster» in Frisingen von seiner Sterne- und Hauben-dekorierten Mutter übernommen, man könnte also sagen, das Kochen liegt ihm in den Genen.