Gaza: «Rettungshelfer» macht trauernde Mutter mundtot

Die verzweifelten Worte der Mutter passten einem örtlichen «Rettungshelfer» aber gar nicht. Dieser griff ihr sofort ins Gesicht und machte sie mundtot, er befahl ihr, still zu sein, wie in einem Video zu sehen ist, das derzeit auf X (ehemals Twitter) kursiert. Der Helfer will offenbar vermeiden, dass die Frau die Hamas öffentlich kritisiert und Aufnahmen davon veröffentlicht werden.