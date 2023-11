Gazastreifen: Darum werden die Tunnel zur Todesfalle für die Hamas-Terroristen

Ein «unterirdischer Albtraum» – so beschreibt die US-Militärakademie West Point das Tunnelsystem der Hamas in einer neuen Studie. Denn unter dem 41 Kilometer langen und maximal knapp 13 Kilometer breiten Gazastreifen sollen die Terroristen ganze 1300 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 500 Kilometern gegraben haben.

Hamas hält Geiseln womöglich in Tunnelsystem fest

«Es war, als ob ich gegen Gespenster kämpfte»

«Wenn die Hamas in den Tunneln bleibt, werden sie zur Todesfalle», so der Ex-Generalmajor, der auch selbst Erfahrung mit Kämpfen in den Tunneln hat. Das Netzwerk sei eine Mischung aus Hinterhalten, Fallen, Verstecken und Scharfschützen. Die Terroristen feuern aus Erdlöchern und versuchen, sich dann schnell wieder in den Untergrund zurückzuziehen. «Es war, als ob ich gegen Gespenster kämpfte. Man sieht sie nicht», so Golan.