Gazastreifen: Luxemburg gibt 2,5 Millionen Euro für humanitäre Hilfe frei

Angesichts der kritischen humanitären Lage in Gaza, die «ein nie dagewesenes Ausmaß» erreicht hat, stellt Luxemburg Beiträge in Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für die internationalen Bemühungen in der Region zur Verfügung. Dies teilen das Außenministerium und die Direktion für Entwicklungskooperation und humanitäre Maßnahmen am Dienstagabend mit.