Tarifverhandlungen : GDL verkündet Durchbruch mit Deutscher Bahn

Monatelang zog sich der Tarifkonflikt zwischen den Lokführern und der Bahn hin. Nun verkündet die Gewerkschaft einen Durchbruch.

Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber erhöhte sein Angebot in Bezug auf die Einmalzahlung an die Mitarbeiter.

Gute Nachricht für Bahn-Kunden: Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind nach einem monatelangen zähen Ringen einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, sprach nach einer Verhandlungsrunde am Mittwoch in Berlin sogar von einem «Durchbruch». Nach Angaben beider Seiten wurde eine Einigung für das Jahr 2014 erzielt. Alle GDL-Mitglieder erhalten demnach 510 Euro als Einmalzahlung für die Monate Juli bis Dezember. Von Januar an soll ein Abschluss für die Zeit ab 2015 verhandelt werden. Die GDL hatte in dem Tarifkonflikt mehrfach gestreikt.