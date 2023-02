Luxemburg : Gebäude in Schifflingen brennt – CGDIS warnt Anwohner

SCHIFFLINGEN – In einem Haus in der Rue de la Libération wütet ein Brand. Die Feuerwehr ist vor Ort, mehrere Straßen sind für den Verkehr gesperrt.

In der Rue de Libération in Schifflingen ist am Dienstagvormittag ein Feuer in einem Gebäude ausgebrochen. Der Rettungsdienst CGDIS ist zur Brandbekämpfung vor Ort und bittet die Bevölkerung, das Gebiet zu meiden. Anwohner sollen ihre Fenster geschlossen halten. Der Brand soll bei Isolationsarbeiten ausgebrochen sein, wie das Tageblatt schreibt.