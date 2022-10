Raffinerien-Streik: Geben die Engpässe in Frankreich Luxemburgs Tanktourismus Aufschwung?

BERCHEM – In Frankreich streiken die großen Raffinerien, eine befüllte Tankstelle zu finden kann zur Odyssee werden. Trotz der Engpässe wird ungern auf Luxemburg ausgewichen, wie Franzosen an der Raststätte Berchem berichten.

An den Autobahnstationen gingen die Verkäufe deutlich zurück. Vincent Lescaut

Die Autobahnraststätte Berchem an der A3 in Richtung Luxemburg ist normalerweise sehr gut besucht. Am späten Dienstagnachmittag jedoch herrschte gähnende Leere. Im Gegensatz zum Ansturm früherer Zeiten warteten die Super-Chargy-Elektrozapfsäulen verzweifelt auch nur auf das kleinste Fahrzeug, während die Geräusche der Hybridautos sich mit denen der Verbrennungsmotoren mischten.

«Früher haben wir immer in Luxemburg getankt», erzählt uns eine Familie aus dem Ort Épinal in den Vogesen – entschlossen, ihr Auto so voll wie möglich mit Alkohol und Zigaretten zu beladen. «Heute lohnt sich das nicht mehr, also tanken wir nur noch für 30 Euro. Aber wir kommen immer noch für Tabakwaren und Getränke». Dass die Raffinierien in Frankreich streiken und es sich aktuell als schwierig gestalten kann, überhaupt Kraftstoff zu finden, ändert für die Familie nichts. «Wer danach sucht, der findet auch was», so ihre Strategie.

«So etwas haben wir noch nie erlebt»

Zwei Freunde aus Nancy bestätigen uns ebenfalls, dass sie nicht mehr wegen des Treibstoffs nach Luxemburg kommen. «Für Zigaretten fahren wir anderthalb Stunden», so der Fahrer und erklärt: «Im Großherzogtum bekomme ich für 45 Euro Tabakwaren, in Frankreich würde ich 100 Euro bezahlen.» Dafür lohne sich die Fahrt. In Nancy säßen viele Tankstellen auf dem Trockenen, man müsse aktuell herumfahren, um fündig zu werden. Selbst an Autobahnraststätten gebe es lange Schlangen, wenn dort Sprit verfügbar ist. «So etwas haben wir noch nie erlebt», sagen die beiden.

Ein Grenzpendler aus Metz stimmt dem zu, trotzdem bemerke er, dass Lastwagen, die früher wohl in Luxemburg getankt hätten, zum Tanken nach Frankreich kommen. Er selbst komme auch nicht zum Tanken ins Großherzogtum. «Ich komme für einen Spaziergang in Luxemburg-Stadt und halte an der Station Berchem, weil es auf meiner Strecke liegt».