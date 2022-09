Ende einer Ära : «Gebrochene Herzen» – Wie die Weltpresse Queen Elizabeth II. würdigt

Nach über 70 Jahren auf dem britischen Thron ist Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren gestorben. Zu ihrer Rolle und Bedeutung schreibt beispielsweise die «Washington Post» am Donnerstag: «Ihre Regentschaft auf Statistiken herunterzubrechen, würde ihren größeren Beitrag zur britischen Gesellschaft und unserem kulturellen Bewusstsein verfehlen. Stetig wie ihr allgegenwärtiges Profil auf Briefmarken und Münzen verkörperte die Königin die britische Selbstbeherrschung.(...) Während andere in der königlichen Familie sich lautstark zu ihren Privatleben und Meinungen äußerten – auch zu Regierungsangelegenheiten – stellte sie die Monarchie vor die Monarchin, gab der Pflicht den Vorrang vor persönlichen und familiären Interessen.

«Die Geschichte von Queen Elizabeth ist mehr als nur die Erzählung eines Landes», kommentiert die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo). «Sie handelt davon, wie ein Mensch nationale Traditionen und Symbole in sich als Person tragen kann. Niemand stand so lange und so unbeirrt im gnadenlosen Rampenlicht wie sie. Das Gesicht und die Gestalt der Königin, die farbenfrohen Kostüme und Hüte, die kleine Tasche an ihrem Arm, sind in allen Ecken der Welt bekannt. Sie war wahrscheinlich die berühmteste Person auf dem Planeten. Niemand war auf die gleiche Weise wie sie ein globales Symbol der Hingabe zur Würde, Pflicht und Berufung. Deshalb wurde sie auf der ganzen Welt geliebt und bewundert.»