Lateinamerika : Gebühr halbiert – Netflix senkt Abo-Preise

Angesichts des scharfen Wettbewerbs reduziert der Streamingdienst in einigen Ländern seine Abo-Preise.

In Europa hat Netflix kürzlich in Spanien und Portugal das angekündigte Vorgehen gegen das Teilen von Zugangsdaten gestartet.

In einigen Ländern wird Netflix wieder günstiger. Der Streaming-Anbieter senkt angesichts des scharfen Wettbewerbs seine Abo-Preise. Nach einem entsprechenden Bericht der Zeitung «Wall Street Journal» bestätigte Netflix die Preisanpassungen in gewissen Ländern. In einigen Fällen wurden die Abo-Preise sogar halbiert.