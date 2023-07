Kroatien: Geburt auf Nationalpark-WC – Frau überrascht von Schwangerschaft

Am Samstag wurde der kroatische Bergrettungsdienst in den Nationalpark Paklenica gerufen. Eine Touristin bekam plötzlich extreme Wehen, wusste aber nicht, was los war. Als die Retter vor Ort ankamen, befand sich die ahnungslose Frau bereits mitten in der Geburt ihres Kindes, berichtet das kroatische Newsportal 24sata.