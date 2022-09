Studie mit Bonobos : Geburt des Geschwisterchens bedeutet Stress für Erstgeborene

Aufgrund des Verwandtschaftsgrads können Studien an Bonobos häufig auf den Menschen übertragen werden.

Verhaltensstudien am Menschen zeigen bereits, dass eine Veränderung der Familienzusammensetzung häufig zu einem Wandel im Benehmen der Erstgeborenen führt. Verena Behringer, Primatenforscherin am Deutschen Primatenzentrum und Studienleiterin, konnte dies nun auf körperlicher Ebene beim nächsten Verwandten des Menschen bestätigen, wie die «Agence France-Presse» (AFP) am Dienstag berichtet.