4 Tote und 28 Verletzte: Geburtstagsparty von 16-Jähriger endet in Blutbad

Vier Tote und 28 Verletzte

Schießerei in Kentucky

Biden setzt sich seit langem für eine Verschärfung des Waffenrechts in den USA ein, doch sind bisher alle Vorstöße am Widerstand der oppositionellen Republikaner gescheitert. Das Waffenrecht ist in den USA ein höchst umstrittenes Thema. In dem Land, in dem das Recht auf Waffenbesitz in der Verfassung verankert ist, gibt es Schätzungen zufolge mehr als 393 Millionen Schusswaffen im Besitz der Bevölkerung. Damit kommen auf 100 Einwohner 120 Schusswaffen.

Der Vorfall in Dadeville war nicht der einzige tödliche Schusswaffenangriff in den USA am Wochenende: Am Samstagabend wurden laut Medienberichten in einem Park in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky zwei Menschen durch Schüsse getötet und mindestens vier weitere verletzt. Erst am vergangenen Montag waren in Louisville vier Menschen bei einem Schusswaffenangriff in einer Bank getötet worden.