Mutige Aktivistin: Gedenken an Sinéad O’Connor in Dublin

Olivia Galvin aus Kerry zündet nach dem Tod von der Sängerin Sinead O'Connor eine Kerze vor ihrem ehemaligen Haus in Bray, Co Wicklow, an.

Fans halten Plakate mit der Aufschrift «Fight the real enemy» (Bekämpfe den echten Feind) zum Gedenken an die verstorbene Sängerin Sinead O'Connor bei einer von der feministischen Gruppe «Rosa» organisierten Veranstaltung auf dem Barnardo Square.

Nach dem Tod von Sängerin Sinead O'Connor wurden vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in Bray, Co Wicklow, Blumen niedergelegt.

In ihren Zwanzigern erklomm Sinéad O’Connor mit dem Song «Nothing Compares 2 U» den Pop-Olymp – nun ist die irische Sängerin tot . Gemeinsam sangen Fans auf dem zentralen Barnardo Square ihren größten Hit, den von Prince geschriebenen Song «Nothing Compares 2 U». Aufgerufen zu der Gedenkveranstaltung hatte die sozialistisch-feministische Organisation Rosa. Die frühere irische Parlamentsabgeordnete Ruth Coppinger würdigte O’Connor in einer Ansprache als begnadete Sängerin und mutige Aktivistin, die sich gegen jede Form von Unterdrückung und Ausbeutung gewandt habe.

O’Connor hatte in dem zu Beginn der 90er Jahre noch erzkatholischen Irland den Missbrauch durch Geistliche angeprangert und war deswegen angefeindet worden. Die Sängerin war am Mittwoch im Alter von 56 Jahren tot in ihrer Wohnung in London gefunden worden, wie Scotland Yard mitteilte. Über die genauen Todesumstände wurden keine Angaben gemacht.