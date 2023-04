Luxemburg: Gefährdet der Wohnungsmangel auch die einheimische Wirtschaft?

Jeder, der in Luxemburg schon einmal auf Wohnungssuche war, dürfte die Erfahrung gemacht haben, dass sich dieses Unterfangen hierzulande meist als äußerst herausfordernd entpuppt. Auch die Handelskammer prangert diese Problematik an und verlautbart in einer am heutigen Mittwoch veröffentlichen Erklärung, dass sich das Anwerben ausländischer Arbeitnehmer immer schwieriger gestalte, da die Wohnungskrise viele potenzielle Neu-Luxemburger abschrecke. «In den vergangenen 20 Jahren ist Luxemburg dank des starken Zustroms von Ausländern von 440.000 auf rund 650.000 Einwohner angewachsen. Das entspricht einem Bevölkerungsanstieg um mehr als 47 Prozent», so die Handelskammer.