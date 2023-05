Luxemburg : Gefährlich eingestuften Bäumen geht es peu à peu an den Kragen

141 Bäume hatte die Straßenbauverwaltung als Gefahr für die Verkehrssicherheit eingestuft. Wie die Behörde nun mitteilt, sind 33 davon bislang entfernt worden. Dabei weist sie darauf hin, dass für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt werde. Für weitere 19 Bäume, die eigentlich bereits 2022 gefällt werden sollten, «dürfte die Genehmigung der Naturverwaltung nicht mehr lange auf sich warten lassen», so der Sprecher der «Administration des Ponts et Chaussées». Der gemeinnützigen Organisation «Sécurité Routière» wiederum geht dies nach deren Aussage nicht schnell genug.

Parallel dazu hat die Straßenbauverwaltung nach eigener Aussage in den vergangenen Jahren 25 Kilometer Leitplanke errichten lassen, und zwar an Stellen, an denen die Bäume mindestens 1,5 Meter von der Straße entfernt stehen. «Die Straßeninfrastruktur wird fortlaufend bewertet und analysiert», versichert die Behörde.