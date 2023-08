Gefährliche Aussetzer: Cheat Days können Dein Immunsystem schwächen

Wenn Du in der Küche gern kreativ wirst und Neues ausprobierst, fällt Dir gesunde Ernährung vermutlich gar nicht so schwer. Mit viel Gemüse und Ballaststoffen tust Du immerhin Dir und Deiner Gesundheit etwas Gutes. Aber ab und an ein bisschen mogeln wird doch erlaubt sein – sogenannte Cheat Days, an denen alles erlaubt ist? Jein. Forschende des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) fanden in einer neuen Studie heraus, dass bereits eine kurzzeitig ungesunde Ernährung das Immunsystem schwächt.