Großregion: Gefährliche Weltkriegsbombe versetzt Trier in Aufruhr – Tausende Menschen evakuiert

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Trier-Olewig laufen Absperrungs- und Evakuierungsmaßnahmen.

Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück im Trierer Stadtteil Olewig ist am Freitag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handele sich «um eine gefährliche Bombe mit einem Säurezünder», die noch am Freitag vor Ort gesprengt werden müsse, teilte die Stadt Trier per Twitter mit. Zuvor ging man von einem Gewicht von 250 Kilogramm aus, allerdings wurde diese Angabe später auf 125 Kilogramm korrigiert. Daher müssten alle Bewohnern im Umkreis von 1000 Metern sofort ihre Häuser verlassen.