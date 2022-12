Washington : «Gefährlicher Stunt» – Migranten per Bus direkt zu Kamala Harris gefahren

Ein Sprecher des Weißen Hauses verurteilt die Aktion, in welcher Hunderte Migrantinnen und Migranten von Texas in die US-Hauptstadt gebracht wurden.

1 / 6 Zahlreiche Migrantinnen und Migranten wurden von Texas nach Washington D.C. gebracht. Bereits zuvor waren Migrantinnen und Migranten in anderen US-Bundesstaaten abgesetzt worden. Hier beispielsweise in Manhattan. IMAGO/ZUMA Wire Seit April wurden schon mehr als 15.000 Migrantinnen und Migranten per Bus von Texas nach Washington, New York, Chicago und Philadelphia geschickt. IMAGO/ZUMA Wire In der neusten Aktion brachten Busse die Migrantinnen und Migranten nach Washington D.C. in die Nähe des Anwesens von Vizepräsidentin Kamala Harris. Getty Images via AFP

Nach ihrem Grenzübertritt sind zahlreiche Migrantinnen und Migranten vom US-Staat Texas nach Washington D.C. gefahren und dort in der Nähe des Anwesens von Vizepräsidentin Kamala Harris abgesetzt worden. Drei Busse mit zwischen 110 und 130 Insassen seien an Heiligabend in der US-Hauptstadt eingetroffen, sagte Tatiana Laborde, Geschäftsführerin von Samu First Response. Die Hilfsgruppe versorgt in Kooperation mit der Stadtverwaltung Tausende Migrantinnen und Migranten, die in vergangenen Monaten von Südstaaten der USA in den Norden gefahren wurden.

Einige Neuankömmlinge trugen bei ihrer Ankunft in Washington trotz Temperaturen um minus neun Grad Celsius T-Shirts. Nach einem Bericht der «Washington Post» war es der kälteste Heiligabend in der Hauptstadt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Laborde sagte, Helferinnen und Helfer hätten Decken für die Menschen parat gehabt und sie schnell in wartende Busse verfrachtet, die sie zu einer Kirche in der Gegend fuhren. Eine Filiale einer Restaurant-Kette spendete Abendessen und Frühstück. Die meisten Migrantinnen und Migranten sollten nur für kurze Zeit in Washington bleiben und an andere Orte in den USA gebracht werden.

«Grausamer, gefährlicher und schändlicher Stunt»

Die Behörden in Texas bestätigten zunächst nicht, ob sie etwas mit der Verbringung der Migrantinnen und Migranten nach Washington zu tun hatten. Doch steht dies im Einklang mit vorangegangenen Aktionen des texanischen Gouverneurs Greg Abbott und dessen Amtskollegen in Arizona, Doug Ducey. Die beiden Republikaner kritisieren immer wieder den Umgang der Regierung von Präsident Joe Biden mit der Lage an der Südgrenze zu Mexiko, die täglich Tausende Menschen zu überqueren versuchen. Viele wollen Asyl in den USA.

Erst vergangene Woche teilte Abbotts Büro mit, dass Texas seit April schon mehr als 15.000 Migrantinnen und Migranten per Bus nach Washington, New York, Chicago und Philadelphia geschickt habe. Ein Sprecher des Weissen Hauses, Abdullah Hasan, bezeichnete die Aktionen in einer Erklärung vom Sonntag als einen «grausamen, gefährlichen und schändlichen Stunt». Die Regierung habe wiederholt klargestellt, dass sie bereit sei, mit jedem – ob Republikaner oder Demokrat – an echten Lösungen zu arbeiten, etwa einer umfassenden Einwanderungsreform oder Massnahmen für Grenzschutz, die Biden an seinem ersten Tag im Amt an den Kongress weitergeleitet habe. Doch «diese politischen Spielchen bringen nichts zuwege und gefährden nur Menschenleben», kritisierte Hasan.