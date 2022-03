Besorgte Eltern : Gefährliches Lernen auf der Baustelle

HESPERINGEN - Bagger auf dem Schulhof und Laster auf dem Schulweg: Seit Juni ist die Grundschule in Alzingen eine Baustelle. Für viele Eltern ist das nicht tragbar.

Seit gut fünf Monaten sind Baustellenfahrzeuge rund um die Grundschule in Alzingen Alltag. Für gut zwei Millionen Euro wird die Schule von 900 m2 auf 1800 m2 ausgebaut, bekommt eine Kantine, eine «Maison relais» sowie Vorschulklassen.

Über eine Eisenbrücke kommen die Kinder nun in die Schule hinein. Bei Regen wird diese glitschig. «Und wenn es dann friert, dann könnte ein Kind leicht auf den Kopf fallen», meint Lucie, Mutter einer Vierjährigen. Der unsichere Schuleingang, LKWs auf dem Zuweg, verrostete Nägel und eine kaputte Heizung - viele Eltern machen sich Sorgen über die Zustände in der Grundschule.

«Sicherheit wurde überprüft»

«Am Montagmorgen kam ich mit meinem Sohn an, als ein LKW den Rückwärtsgang einlegt und auf uns zufuhr. Ich habe ihn auf eine Mauer gehoben und mich schützend vor ihn gestellt», berichtet Fabienne. Lucie zeigt ein Foto auf ihrem Handy: «Gestern wurde eine Laterne bewegt. Der Krahn hat sie direkt über unsere Köpfe gehoben.»

Ausweichmöglichkeiten gibt es nicht

Die 27 Schüler lernen in zwei großen Klassenräumen. «Wir arbeiten normal an unserem Programm weiter. Nur auf den Schulhof können wir nicht, dafür geht es ins Schwimmbad oder zum Sport», meint Lehrerin Frau Schley. «Zu Anfang klagten einige Kinder über Kopfweh wegen des Krachs und in der vergangenen Woche habe ich meinen Sohn nicht zur Schule gehen lassen, weil die Heizung zwei Tage lang nicht funktionierte», erklärt Anna, eine weitere Mutter. Auch das war dem Bürgermeister nicht bekannt.