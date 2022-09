Polizei sucht Zeugin : Gefährliches Überholmanöver auf A13 endet mit Unfall

ESCH/ALZETTE – Am gestrigen Mittwoch ist es infolge eines Überholvorgangs zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Der Verursacher soll in Richtung Pettingen geflüchtet sein.

Ein waghalsiges Überholmanöver hat am Mittwochabend auf der A13 zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht geführt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Demnach ist es gegen 17 Uhr Richtung Pettingen, kurz nach dem Tunnel Ehleringen zu dem Crash gekommen, als ein roter Pkw zwei mit Holstämmen beladenen Lkws von rechts zu überholen versuchte.

Laut Polizeiangaben hat sich eine Fahrerin eines weißen Autos nach dem Wohlergehen des Unfallopfers erkundigt. Nun will die großherzogliche Polizei die Fahrzeughalterin ausfindig machen. Die Police-Grand-Ducale bittet die Zeugin, sich bei der Polizeidienstelle in Differdingen unter der Telefonnummer (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail an police.differdange@police.etat.lu zu melden.