Isle of Man : Gefährlichstes Motorrad-Rennen der Welt fordert nächstes Todesopfer

Die berüchtigte Isle of Man Tourist Trophy meldet den nächsten Todesfall: Nach Mark Purslow (29) und Olivier Lavorel (25) ist am Montag der britische Motorrad-Veteran Davy Morgan (52) tödlich verunglückt.

1 / 6 Der irische Motorrad-Veteran Davy Morgan (52) ist am Montag bei der berüchtigten Isle of Man Tourist Trophy ums Leben gekommen. (TT) iomtt.com Damit war er bei der diesjährigen Tourist Trophy bereits das dritte Todesopfer. IMAGO/PRiME Media Images Der leuchtend pinke Helm galt als Morgans Markenzeichen. IMAGO/PRiME Media Images

Bei der Isle of Man TT ist es zum dritten tödlichen Unfall gekommen. So starb am Montag der Ire Davy Morgan im Alter von 52 Jahren nach einem fatalen Sturz in der dritten Runde des «Supersport»-Rennens.

«Unser tiefes Mitgefühl gilt Davys Partnerin Trudy, seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden», verkündet der Veranstalter. Seit 20 Jahren nahm Morgan an den Isle of Man TT Races teil, am Montag fuhr er dort sein achtzigstes Rennen. Der Veranstalter bezeichnet ihn als «geachteten und sehr erfahrenen Wettkämpfer». Stets zu erkennen war Morgan an seinem Markenzeichen, dem leuchtend pinken Helm.

Praktisch jedes Jahr gibt es tödliche Unfälle

Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr muss die Tourist Trophy den Tod eines ihrer Rennfahrer verkünden. So war erst am letzten Mittwoch der 29-jährige Mark Purslow verstorben, am Samstag verunglückte der 35-jährige Olivier Lavorel als Beifahrer eines Seitenwagens tödlich.

Mit den drei Todesfällen liegt die diesjährige Tourist Trophy, die vom 29. Mai bis zum 10. Juni ausgetragen wird, dabei kaum über dem Durchschnitt: So sind in den 115 Jahren seit der ersten Austragung bereits 263 Rennfahrer auf der Strecke ums Leben gekommen, im Schnitt also mehr als zwei Personen pro Jahr. Nicht umsonst gilt die Tourist Trophy als gefährlichstes Motorradrennen der Welt. Im Jahr 2016 hatte das Rennen gleich fünf Menschen das Leben gekostet.

Morgan hatte «nicht den Wunsch, sich aus dem Sport zurückzuziehen»

Dennoch erfreut sich das Motorradrennen weiterhin großer Beliebtheit und zog auch nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie wieder zahlreiche Rennfahrer an. Auch Morgan sagte während der Pandemie im Jahr 2020 zum britischen «Newsletter»: «Die Abwesenheit vom Rennsport hat mir die Möglichkeit gegeben, darüber nachzudenken, was der Motorradrennsport für mich bedeutet. Ich habe also nicht den Wunsch, mich für eine Weile aus dem Sport zurückzuziehen, der seit 27 Jahren einen großen Teil meines Lebens ausmacht.»