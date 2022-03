Bericht : Gefängnis auf dem Prüfstand

SCHRASSIG – Das europäische Komitee zur Verhütung von Folter (CPT) stellt einige Verbesserungen in den Gefängnissen des Landes fest.

Die Haftbedingungen haben sich in Schrassig in den vergangenen Jahren verbessert.

Das europäische Komitee zur Verhütung von Folter (CPT) hat am Donnerstag seinen Bericht 2009 veröffentlicht. Darin zieht es die Bilanz seines Besuches in den Strafvollzugsanstalten des Großherzogtums. Der Bericht, der seit Monaten erwartet worden war, stellt eine Verbesserung der Haftbedingungen fest. «Die Mehrheit der Häftlinge nimmt an Aktivitäten (Weiterbildung, Sprachkurse, Sport) teil oder erhält die Möglichkeit, zu arbeiten», schreibt das Komitee. Es fordert hingegen, dass ein Anwalt ab Haftbeginn Zugang zum Gefängnis erhält. Die europäische Delegation bemängelt, dass Gefangene in Ausnüchterungszellen nur selten eine Matratze vorfinden. Als Vorwand würden hygienische Gründe angegeben. Das CPT fordert, dass Minderjährige nicht mehr in Schrassig untergebracht werden.