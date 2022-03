Zukunft des Strafvollzugs : Gefängnisreform eckt beim Staatsrat an

LUXEMBURG – Mehr Rechte für Gefangene und Alternativen zur Haftstrafe soll die Reform des Strafvollzugs bringen. Doch acht Reformpunkte verstoßen gegen die Verfassung.

Dürfen Gefängnisdirektoren über die Vollstreckung einer Haftstrafe gegen verurteilte Minderjährige entscheiden? Die Reform sagt ja, der Staatsrat nein. DPA

Der Text ist «inkohärent». So lautet das vernichtende Urteil des Staatsrats über die Vorlage zur Reform des Strafvollzugs. Mit gleich acht offiziellen Einwänden unterstreicht der Staatsrat seine Kritik an dem Vorhaben von Justizminister François Biltgen (CSV). In elf weiteren Punkten seien Verbesserungen nötig, sonst drohten weitere offizielle Einwände der Gesetzeshüter. «Ein Großteil der Dispositionen zeichnet sich vielmehr durch den literarischen Stil als durch die juristische Umsetzbarkeit aus», heißt es in dem Text des Staatsrats, der am Montagmorgen veröffentlich wurde.

Die wichtigste Neuerung der Reform, einen Vertrag des Gefängnisinsassen zur freiwilligen Wiedereingliederung, lehnte der Staatsrat in jeder Form ab. «Der erste Paragraph, der diesen Vertrag definiert, ist zu unpräzise», so der Staatsrat. Dadurch verliere der «Vertrag» seine juristische Gültigkeit. Zudem habe eine Strafvollzugsbehörde keinerlei Rechte einen Vertrag mit einem Gefängnisinsassen abzuschließen.

Welcher Umgang mit Minderjährigen?

Die Kommunikation des Gefangenen mit seinen Angehörigen sollte zudem reformiert werden. Doch auch in diesem Punkt ist der Staatsrat nicht mit den geplanten Neuerungen einverstanden. So sieht die Reform vor, dass Gefängnisinsassen mit einem Internet- oder Telefonverbot zusätzlich bestraft werden können sollen. «Eine Einschränkung des Rechts auf Korrespondenz ist lediglich als Disziplinarmaßnahme vorgesehen», so die Kritik des Staatsrats.

Auch die Neuregelung des Umgangs mit minderjährigen Straftätern ist laut Staatsrat nicht mit den Gesetzen vereinbar. So sollte es Gefängnisdirektoren künftig erlaubt sein, minderjährigen Verurteilten die Haft zu verweigern. Doch diese Entscheidung «verstößt gegen das Prinzip der Einhaltung eines Richterspruchs sowie der Gewaltentrennung im Staat», so der Staatsrat.

Zweifel meldet der Staatsrat zudem beim Schutz der persönlichen Daten der Gefängnisinsassen sowie ihren Zugang zum Referenzarzt an. Im Justizministerium bleibt also ein Haufen Probleme zu lösen, ehe eine Reform des Strafvollzugs in Kraft treten kann. Bereits im kommenden Jahr sollte eine neue Verwaltung der Gefängnisse aufnehmen, die Neuorganisation sollte bis 2018 abgeschlossen sein.

(L'essentiel Online mit Jérôme Wiss)