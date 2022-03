Satellitenabsturz : Gefahr für Menschen ist extrem gering

Es geschieht nicht alle Tage, dass ein ausrangierter Satellit auf die Erde zurast. Doch die Nasa -Experten bleiben erstaunlich cool. Die Gefahr für Menschen ist extrem gering.

Der Eintritt des Satelliten in die Erdatmosphäre wird von der Erde aus asl eine Sternschnuppe zu sehen sein, entwarnen Nasa-Experten.

Der Absturz eines busgroßen Nasa-Satelliten hat Weltraumexperten rund um den Globus in Atem gehalten. Doch Stunden vor dem erwarteten Auftreffen auf die Erde in der Nacht zum Samstag (MESZ) gaben deutsche Fachleute Entwarnung. Es sei wahrscheinlicher, vom Blitz als von einem Stück Weltraumschrott getroffen zu werden, meinte Prof. Heiner Klinkrad von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa in Darmstadt.