Frankreich : «Gefangene werden immer jünger und gewalttätiger»

Immer wieder werden die Wachleute des größten Gefängnisses in Europa angegriffen. Nun haben die Mitarbeiter die Nase voll.

In einem Gefängnis in Fleury-Mérogis, knapp 30 Kilometer südlich von Paris, ist es am Montag zu einem Aufstand gekommen – allerdings nicht von Häftlingen, sondern von Wärtern. Rund 350 Wachleute setzten Autoreifen in Brand und blockierten den einzigen Zufahrtsweg. Das Personal protestierte damit gegen die jüngsten Aggressionen von Häftlingen und gegen ihre Arbeitsbedingungen im massiv überbelegten Gefängnis.