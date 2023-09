Gefangenenaustausch: Iran lässt nach Milliardenzahlung US-Gefangene frei

Jahrelang saßen mehrere US-Amerikaner im Iran in Haft. Nach Monaten intensiver Vermittlungsbemühungen kommen sie nun frei. Im Gegenzug können auch Iraner aus US-Haft in ihre Heimat zurückkehren.

Der Iran hat im Rahmen eines Gefangenenaustausches mehrere US-Staatsbürger freigelassen. Sie befänden sich an Bord eines Flugzeugs auf dem Weg von Teheran nach Katar, teilte ein hochrangiger Mitarbeiter der US-Regierung am Montag mit. Der Iran hatte kurz zuvor mitgeteilt, dass der Austausch am Montag stattfinden sollte.



Vor dem geplanten Gefangenenaustausch mit den USA sind iranischen Angaben zufolge 6 Milliarden Dollar an zuvor eingefrorenem Vermögen des Irans aus Südkorea in Katar eingetroffen. Der Transfer des Vermögens galt als Bedingung für den Gefangenenaustausch.